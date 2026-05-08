Истощённого шеф-повара из России нашли в шалаше в джунглях Камбоджи

В джунглях Камбоджи местные жители обнаружили бывшего шеф-повара из Омска, 38-летнего Алексея Коротеева. Мужчина находился в анорексичном состоянии и просил о помощи, после чего вызванные полицейские госпитализировали его. Об этом сообщает kp.ru.

Бывшего шеф-повара из Омска в истощении нашли в джунглях Камбоджи.

Мужчина родился в Барнауле, долго жил в Омске, работал шеф-поваром и даже входил в Национальную гильдию шеф-поваров Омска. Судя по постам в соцсетях, кулинария была неотъемлемой частью его жизни — он пробовал разные рецепты, готовил для друзей и близких, часто делился фотографиями своих блюд: деликатесов из морепродуктов, классической русской кухни и десертов.

В какой-то момент в жизни повара произошли перемены. Он собрался и уехал в Камбоджу, где на байке проехал всё побережье от границы Вьетнама до Таиланда. Он показывал красивые места, снимал море и природу, но в начале марта перестал вести свой блог. При этом он успел продемонстрировать, где ночует во время путешествия — в небольшом гамаке.

Судя по всему, именно в этом гамаке и построенном рядом шалаше его и нашли. Сколько времени путешественник провёл в одиночестве и без еды — неизвестно. О его текущем состоянии пока нет данных, однако он уже заходил в соцсети.

