Отец убил жену и бросил сына в дебрях: история спасения маленького мальчика

В индийском штате Мадхья-Прадеш полиция спасла двухлетнего ребёнка, брошенного отцом-убийцей в джунглях. Кроха почти сутки блуждал среди хищников в одиночку, передает The Times of India.

Всё началось 2 мая. Правоохранители задержали 25-летнего жителя округа Видиша, который расправился с женой ударом камня по голове и пытался скрыться. На допросе мужчина ничего не сказал про сына — о малыше стражи порядка узнали от родственников.

Выяснилось, что после убийства индиец посадил мальчика на мотоцикл, отвёз его в дебри и бросил там. Транспорт он оставил рядом, а сам ушёл пешком.

Власти узнали о случившемся уже затемно. В том районе обитает множество диких зверей, и даже взрослому человеку там не выжить в одиночку. Шансов найти ребёнка живым практически не было.

Но 3 мая около девяти утра спасатели обнаружили малыша. Мальчик был истощён и сразу накинулся на предложенную еду.

«Это просто чудо, что он выжил», — заявила заместитель начальника местной полиции.

Пострадавшего доставили в больницу.

