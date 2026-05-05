Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 мая, 12:04

Отец убил жену и бросил сына в дебрях: история спасения маленького мальчика

В Индии двухлетний мальчик почти сутки бродил по джунглям после убийства матери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SWAPAN KUMAR SAHANA

В индийском штате Мадхья-Прадеш полиция спасла двухлетнего ребёнка, брошенного отцом-убийцей в джунглях. Кроха почти сутки блуждал среди хищников в одиночку, передает The Times of India.

Всё началось 2 мая. Правоохранители задержали 25-летнего жителя округа Видиша, который расправился с женой ударом камня по голове и пытался скрыться. На допросе мужчина ничего не сказал про сына — о малыше стражи порядка узнали от родственников.

Выяснилось, что после убийства индиец посадил мальчика на мотоцикл, отвёз его в дебри и бросил там. Транспорт он оставил рядом, а сам ушёл пешком.

Власти узнали о случившемся уже затемно. В том районе обитает множество диких зверей, и даже взрослому человеку там не выжить в одиночку. Шансов найти ребёнка живым практически не было.

Но 3 мая около девяти утра спасатели обнаружили малыша. Мальчик был истощён и сразу накинулся на предложенную еду.

«Это просто чудо, что он выжил», — заявила заместитель начальника местной полиции.

Пострадавшего доставили в больницу.

«Стояли и смотрели»: В Казани женщина вытащила тонущего мальчика на глазах у десятков зевак

Ранее Life.ru писал, что нижегородец убил брата после 20 лет разлуки и месяц прятал его тело в гараже. По данным следствия, житель Ивановской области приехал в рабочий посёлок Лукино, чтобы увидеться с двоюродным братом после долгой разлуки. Во время застолья между ними произошёл конфликт.

Дарья Денисова
