«Стояли и смотрели»: В Казани женщина вытащила тонущего мальчика на глазах у десятков зевак

Жительница Казани вытащила из озера тонущего ребёнка. Очевидцы наблюдали за происходящим и бездействовали. События развернулись в Авиастроительном районе.

Ребёнок упал с надувного матраса и начал уходить под воду, пишет 360.ru. Галия прыгнула в холодное озеро раньше мужа. Женщина вытащила ребёнка на берег. После спасения мальчика отвезли домой к родителям.

Женщина спасла тонущего ребёнка в Казани.

Позже выяснилось, что мальчик из неблагополучной семьи. Спасителей поразила реакция окружающих. Десятки людей спокойно стояли и смотрели — чем всё закончится.

Ранее в Вологде сотрудники ГИБДД Евгений Гуров и Александр Меньшиков спасли 11-летнюю девочку с домашним кроликом из горящей квартиры. Полицейские помогли вынести из дома лежачую пожилую женщину. Огонь вспыхнул из-за мужчины — он забыл еду на включённой плите и ушёл спать.