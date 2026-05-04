Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 мая, 13:49

«Стояли и смотрели»: В Казани женщина вытащила тонущего мальчика на глазах у десятков зевак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Kuzmin

Жительница Казани вытащила из озера тонущего ребёнка. Очевидцы наблюдали за происходящим и бездействовали. События развернулись в Авиастроительном районе.

Ребёнок упал с надувного матраса и начал уходить под воду, пишет 360.ru. Галия прыгнула в холодное озеро раньше мужа. Женщина вытащила ребёнка на берег. После спасения мальчика отвезли домой к родителям.

Женщина спасла тонущего ребёнка в Казани. Видео © 360.ru.

Позже выяснилось, что мальчик из неблагополучной семьи. Спасителей поразила реакция окружающих. Десятки людей спокойно стояли и смотрели — чем всё закончится.

Ранее в Вологде сотрудники ГИБДД Евгений Гуров и Александр Меньшиков спасли 11-летнюю девочку с домашним кроликом из горящей квартиры. Полицейские помогли вынести из дома лежачую пожилую женщину. Огонь вспыхнул из-за мужчины — он забыл еду на включённой плите и ушёл спать.

Лия Мурадьян
