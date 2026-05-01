Ускользнула за калитку: В Новокузнецке спасли маленькую девочку, оказавшуюся на трассе

В Кемеровской области водитель рейсового автобуса и сотрудники Госавтоинспекции помогли предотвратить трагедию и вернули домой четырёхлетнюю девочку, которая потерялась и вышла на проезжую часть. Ребёнок стояла на обочине так близко к дороге, что водители могли случайно её задеть.Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть УМВД России по Новокузнецку поступил звонок о том, что женщина-водитель обнаружила на улице маленькую девочку одну. Людмила Стрела остановила свой автобус, предложила малышке прокатиться и одновременно сообщила о происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу.

В Кузбассе спасли четырёхлетнюю девочку, которая потерялась и вышла на трассу. Видео © Telegram / Ирина Волк

Первыми на сигнал прибыл экипаж Госавтоинспекции в составе старшего лейтенанта полиции Юрия Безгубова и старшего сержанта полиции Андрея Кравченко. Девочка уверенно ответила стражам порядка, что была на прогулке. Фамилию и точный адрес назвать не смогла, но показала, где находится её дом. Инспекторы оперативно разыскали отца, который безуспешно пытался найти дочь.

Мужчина рассказал полицейским, что девочка играла во дворе вместе с другими детьми, и никто не заметил, как она вышла за калитку. Отец поблагодарил всех, кто не допустил беды и помог вернуть малышку домой.

