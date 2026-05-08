Песков: Москва разочарована решением МОК о санкциях против россиян
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Кремль разочарован решением Международного олимпийского комитета, который сохранил ограничения для российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы разочарованы этим решением», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о реакции Москвы.
Песков отметил, что юридическая комиссия МОК продолжит рассмотрение вопроса о возвращении России в «олимпийскую семью». Москва, в свою очередь, продолжит диалог и намерена работать над снятием ограничений. Пресс-секретарь президента уточнил, что работа будет вестись как на уровне Международного олимпийского комитета, так и в рамках контактов с отдельными спортивными федерациями.
Напомним, накануне исполком МОК рекомендовал международным федерациям снять с белорусских атлетов все без исключения санкции, поскольку национальный олимпийский комитет признан соответствующим всем критериям. Для российских спортсменов, однако, ограничения сохранились.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.