День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 10:15

Песков: Москва разочарована решением МОК о санкциях против россиян

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Кремль разочарован решением Международного олимпийского комитета, который сохранил ограничения для российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы разочарованы этим решением», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о реакции Москвы.

Песков отметил, что юридическая комиссия МОК продолжит рассмотрение вопроса о возвращении России в «олимпийскую семью». Москва, в свою очередь, продолжит диалог и намерена работать над снятием ограничений. Пресс-секретарь президента уточнил, что работа будет вестись как на уровне Международного олимпийского комитета, так и в рамках контактов с отдельными спортивными федерациями.

«Мы в борщ кому-то нагадили?»: Тарасова пришла в ярость от решения МОК сохранить санкции против РФ
«Мы в борщ кому-то нагадили?»: Тарасова пришла в ярость от решения МОК сохранить санкции против РФ

Напомним, накануне исполком МОК рекомендовал международным федерациям снять с белорусских атлетов все без исключения санкции, поскольку национальный олимпийский комитет признан соответствующим всем критериям. Для российских спортсменов, однако, ограничения сохранились.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • мок
  • Санкции против России
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar