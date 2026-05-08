«Если бы»: Люк Скайуокер из «Звездных войн» выложил фото мёртвого Трампа

Актёр Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах», разместил в соцсетях фотографию вымышленной могилы президента США Дональда Трампа с именем политика и годами жизни 1946–2024. Подпись под изображением заканчивалась словами: «Если бы только он дожил до момента, когда поймёт, что имя его будет навечно покрыто позором в учебниках истории».

Публикация вызвала скандал: актёра обвинили в том, что он угрожает президенту смертью. После этого Хэмилл удалил провокационный пост и заменил его другим. В новой версии он пожелал Трампу не смерти, а жизни — дожить до привлечения к ответственности за коррупцию и преступления, а также до сокрушительного поражения на выборах.

«Приношу извинения тем, кого покоробило изображение», — написал знаменитость, извинившись перед теми, кому показалась оскорбительной сама картинка с надгробием.

Ранее британский журнал The Economist выпустил провокационную обложку, обыгрывающую название военной операции США в Иране «Эпичная ярость». На изображении Дональд Трамп представлен в перевёрнутой военной каске, полностью закрывающей ему глаза, что, по замыслу издания, символизирует его слепоту как американского президента. Журнал сопроводил обложку не менее едким комментарием: «Безрассудная кампания против Ирана ослабит американского президента. Это его разозлит. Предупреждаю: он очень плохо переносит поражения».