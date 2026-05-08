Россия развернула фуры с 470 тоннами заражённых томатов в Казахстан и Узбекистан

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз в Омскую область 470 тонн томатов, заражённых опасным вирусом коричневой морщинистости плодов, с 1 января по 24 апреля 2026 года. Поставщиками овощной продукции выступили Казахстан и Узбекистан. Фуры вернулись обратно поставщикам, сообщило управление ведомства по региону.

«Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области по результатам карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения «ОМАС» предотвращён ввоз на территорию России порядка 470 т томатов, заражённых опасным карантинным объектом — вирусом коричневой морщинистости плодов томата», — говорится в сообщении контролирующего ведомства.

Всего за указанный период специалисты досмотрели 48 партий импортной подкарантинной продукции с выявленными вредными организмами. Каждую партию вернули странам-экспортёрам. В ведомстве напомнили, что этот вирус поражает томаты и перец и способен уничтожить до 80% урожая в местных тепличных хозяйствах.

А в Аргентине был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости хантавирусом за последние десять лет: по данным на сезон 2025/2026 годов, подтверждён уже 101 случай инфекции. Одновременно вспышка произошла на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане, на борту которого находятся 149 человек; заболевание выявлено у восьми туристов, трое из них скончались.