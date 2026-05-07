7 мая, 08:56

В Аргентине заявили о рекордной за десятилетие вспышке хантавируса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CI Photos

В Аргентине зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости хантавирусом за последние десять лет. Об этом сообщил портал Infobae со ссылкой на местный Минздрав.

В публикации отмечается, что страна зарегистрировала самый высокий показатель этого заболевания за последнее десятилетие. По данным на сезон 2025/2026, подтверждён уже 101 случай инфекции.

Одновременно вспышка произошла на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане. На борту находятся 149 человек, заболевание выявлено у восьми туристов, трое из них скончались. Также сообщается о выявлении опасного варианта инфекции у пациента в Швейцарии. Глава ранее ВОЗ отметил, что текущая ситуация не похожа на начало пандемии COVID-19.

Хантавирус — это группа вирусов, которые могут вызывать у человека тяжелые заболевания, в том числе поражение легких и почек. Основной путь заражения — контакт с грызунами или их выделениями: вирус может попасть в организм при вдыхании пыли, употреблении зараженной пищи или через поврежденную кожу. Передача от человека к человеку встречается крайне редко и характерна лишь для отдельных разновидностей вируса. Симптомы обычно начинаются с высокой температуры, слабости, головной и мышечной боли. В тяжелых случаях развиваются проблемы с дыханием или почками, что требует срочной медицинской помощи.

Александра Вишнякова
