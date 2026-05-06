Власти Тайбэя начнут тотальную борьбу с крысами из‑за угрозы хантавируса

Мэр столицы Тайваня (Тайбэя) Цзян Ваньань объявил о масштабной санитарной операции. Власти намерены истребить грызунов и провести тотальную уборку в каждом из 12 городских округов, заявив в интервью изданию Taipei Times.

Подрядчики, занятые перепланировкой объектов или сносом ветхих строений, теперь обязаны периодически отчитываться перед чиновниками о мерах по борьбе с крысами. Особое внимание уделят киоскам, которые ранее штрафовали за антисанитарию — их проверят на наличие жироуловителей.

Горожанам предоставят список сертифицированных специалистов по уничтожению грызунов. Однако официальная статистика утверждает, что число заражений хантавирусом пока не выросло и остаётся на уровне прошлых лет. Тем не менее власти решили действовать на опережение.

