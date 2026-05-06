Число заразившихся хантавирусом на круизном судне в Атлантике выросло до восьми

Количество пассажиров круизного судна MV Hondius, инфицированных хантавирусом, увеличилось до восьми человек. Такую информацию распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своём официальном заявлении.

«По состоянию на 6 мая выявлено восемь случаев заболевания, причем в трёх из них хантавирусная инфекция подтверждена лабораторными исследованиями», — указано в тексте.

Во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что будут и дальше работать совместно с властями пострадавших государств, чтобы оказать пациентам, тем, кто с ними контактировал, остальным пассажирам и команде судна всю требуемую помощь, направленную на защиту их здоровья и недопущение дальнейшего распространения болезни.

Ранее ВОЗ раскрыла новые подробности об эпидемии хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius. Жертвами опасной инфекции стали уже трое путешественников.