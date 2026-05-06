6 мая, 10:05

У туриста в Швейцарии нашли андский хантавирус — он передаётся от человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christina Krivonos

Швейцарские врачи подтвердили у мужчины наличие андского хантавируса. Это самый опасный вариант инфекции: в отличие от обычного (которым заражаются от грызунов), он способен распространяться между людьми.

Мужчина недавно вернулся с круизного судна MV Hondius, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Напомним, на лайнере ранее произошла вспышка заболевания с несколькими смертельными исходами.

«Тест, проведённый в лаборатории Женевской университетской больницы, подтвердил положительный результат на хантавирус. В частности, это андский вирус, встречающийся в Южной Америке», — сообщили в правительстве.

Власти заверили: риска широкого распространения нет. Сейчас заражённого лечат в университетской клинике Цюриха. Тем временем Роспотребнадзор ранее отчитался о наличии в России собственных тест-систем для выявления этой напасти.

Любителям шашлыков грозит хантавирус — опубликован перечень симптомов

Ранее ВОЗ раскрыла новые подробности об эпидемии хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius. Жертвами опасной инфекции стали уже трое путешественников.

Дарья Денисова
