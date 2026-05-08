Верховный суд отказал в пересмотре изъятия «Главпродукта»

Верховный суд Российской Федерации отказался пересматривать решение об изъятии холдинга «Главпродукт» в пользу государства. Данные об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Американская Universal Beverage Company и привлечённая к разбирательству Universal Company 2000 подали кассационную жалобу на решение ещё в марте. Высшая инстанция не стала передавать её для рассмотрения на заседании Судебной коллегии Верховного суда.

Напомним, в июле прошлого года «Главпродукт» перешёл в собственность государства. Тогда Арбитражный суд Москвы обратил в доход России 100% долей головных компаний группы и имущество её руководителя Леонида Смирнова. Причиной стал вывод прибыли за рубеж в обход российских контрсанкций.

По данным суда, головные компании, контролируемые гражданином США Смирновым, вывели через американский банк JP Morgan Chase Bank N.A. более 1,3 миллиарда рублей. Для обхода ограничений выплаты искусственно раздробили на части до 10 миллионов рублей каждая. Верховный суд подтвердил законность изъятия, оставив жалобу без удовлетворения.