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Регион
29 июля, 08:28

«Главпродукт» перешёл в собственность государства

Главпродукт стал собственностью РФ в лице Росимущества

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Холдинг «Главпродукт» стал государственной собственностью Российской Федерации, представленной Росимуществом. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.

28 июля 2025 года в ЕГРЮЛ была внесена запись, указывающая на то, что ООО «Промсельхозинвест», являющееся основным юридическим лицом холдинга, теперь принадлежит российскому государству.

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Напомним, что ранее денежные средства и движимое имущество группы компаний «Главпродукт», а также личные активы её руководителя Леонида Смирнова, были арестованы по постановлению Арбитражного суда Москвы. Позднее Генеральная прокуратура добилась полного удовлетворения своих требований, и активы «Главпродукта» были изъяты и обращены в государственную собственность.

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Ольга Сливченко
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