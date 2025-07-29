«Главпродукт» перешёл в собственность государства
Главпродукт стал собственностью РФ в лице Росимущества
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Холдинг «Главпродукт» стал государственной собственностью Российской Федерации, представленной Росимуществом. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.
28 июля 2025 года в ЕГРЮЛ была внесена запись, указывающая на то, что ООО «Промсельхозинвест», являющееся основным юридическим лицом холдинга, теперь принадлежит российскому государству.
Напомним, что ранее денежные средства и движимое имущество группы компаний «Главпродукт», а также личные активы её руководителя Леонида Смирнова, были арестованы по постановлению Арбитражного суда Москвы. Позднее Генеральная прокуратура добилась полного удовлетворения своих требований, и активы «Главпродукта» были изъяты и обращены в государственную собственность.