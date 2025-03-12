Суд арестовал активы холдинга «Главпродукт»

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление Генеральной прокуратуры РФ, наложил арест на денежные средства и движимое имущество группы компаний «Главпродукт». Также арестовано имущество её руководителя Леонида Смирнова, сообщается на сайте суда.

«Заявление Генеральной прокуратуры РФ, действующей в интересах РФ, о принятии обеспечительных мер по делу — удовлетворить », — отмечается в определении суда.

Кроме того, под арест попали ценные бумаги, принадлежащие компаниям. Но решение не затрагивает 80% ежемесячной заработной платы Смирнова. Судебные слушания по данному делу начнутся 18 апреля.