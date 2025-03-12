Суд арестовал активы холдинга «Главпродукт»
Арбитражный суд Москвы арестовал активы холдинга «Главпродукт» по запросу ГП
Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление Генеральной прокуратуры РФ, наложил арест на денежные средства и движимое имущество группы компаний «Главпродукт». Также арестовано имущество её руководителя Леонида Смирнова, сообщается на сайте суда.
«Заявление Генеральной прокуратуры РФ, действующей в интересах РФ, о принятии обеспечительных мер по делу — удовлетворить », — отмечается в определении суда.
Кроме того, под арест попали ценные бумаги, принадлежащие компаниям. Но решение не затрагивает 80% ежемесячной заработной платы Смирнова. Судебные слушания по данному делу начнутся 18 апреля.
Напомним, что Генеральная прокуратура РФ потребовала конфисковать 100% долей головных компаний группы «Главпродукт» в пользу государства из-за вывода прибыли за границу с нарушением введённых в России контрсанкций. В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Генпрокуратуры к компании Universal Beverage Company. В числе ответчиков указаны также владелец Universal Beverage Company Леонид Смирнов, Universal Company 2000 Inc., Росимущество, АО «ВТБ Регистратор», ООО «Промсельхозинвест», «Главпродукт-инвест» и другие.
ТАСС / Артем Геодакян