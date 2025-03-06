Генпрокуратура РФ подала иск к американской фирме, владеющей «Главпродуктом»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к американской компании Universal Beverage Company. Указанная фирма владеет холдингом «Главпродукт». Он входит в топ крупнейших в стране производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Данные были опубликованы на сайте Арбитражного суда столицы.

Активы иностранной компании ранее перешли во временное управление Росимуществу на основании указа президента. Ответчиками по иску выступают Леонид Смирнов — владелец Universal Beverage Company, — а также Universal Company 2000 Inc. Росимущество и несколько других юрлиц идут в числе третьих лиц.

Содержание и основания исковых требований пока не уточнены. В суде сообщили, что иск ещё не принят к рассмотрению.