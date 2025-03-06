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6 марта, 11:36

Генпрокуратура РФ подала иск к американской фирме, владеющей «Главпродуктом»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к американской компании Universal Beverage Company. Указанная фирма владеет холдингом «Главпродукт». Он входит в топ крупнейших в стране производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Данные были опубликованы на сайте Арбитражного суда столицы.

Активы иностранной компании ранее перешли во временное управление Росимуществу на основании указа президента. Ответчиками по иску выступают Леонид Смирнов — владелец Universal Beverage Company, — а также Universal Company 2000 Inc. Росимущество и несколько других юрлиц идут в числе третьих лиц.

Содержание и основания исковых требований пока не уточнены. В суде сообщили, что иск ещё не принят к рассмотрению.

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Ранее сообщалось, что по иску Генпрокуратуры в российскую казну перешли активы фирмы «Макфа». Судебные приставы обратили в доход РФ доли в уставных капиталах 13 юридических лиц ГК и обыкновенные акции 7 юридических лиц.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ольга Сливченко
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