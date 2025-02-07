Российские бизнесмены Богданчиков и Гарбер получили иск от Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Сахалинской области против Сергея Богданчикова, Марка Гарбера и семи кипрских компаний. Об этом указано в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 6 февраля, и сегодня Генпрокуратура подала заявление о принятии обеспечительных мер. В числе ответчиков указаны Богданчиков, Гарбер и семь кипрских компаний: Panlow services, Cypcoservice, Calmco holding, Ilion nominees, Olycrown limited, Fontpark limited и Elpico nominees.

В качестве третьих лиц в деле фигурируют: СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», АО «Восточная Инвестиционно-Промышленная Компания», Федеральная служба по финансовому мониторингу и АО «Форпроект».

Суть претензий пока не раскрыта, однако иск напоминает предыдущие требования ведомства о возврате активов компаний в государственную собственность из-за незаконной приватизации в 90-х годах. Первое заседание по делу назначено на 31 марта.

Сергей Богданчиков занимал пост президента «Роснефти» с 1998 по 2010 год и два года был генеральным директором АО «НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз». Марк Гарбер — финансист и писатель, старший партнёр GHP Group, ранее входил в совет директоров ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз».