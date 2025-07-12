Активы экс-владельца «Главпродукта» перешли государству по решению суда
Суд изъял активы владельца Главпродукта в доход государства за вывод капитала
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Московский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов «Главпродукта» в доход государства. Об этом сообщил источник «Ведомостей», знакомый с ходом процесса.
Государство конфискует активы Леонида Смирнова. Акционер обвиняется в уклонении от ограничений и незаконном выводе около 1,4 миллиарда рублей в американский банк JPMorgan Chase через схему «дробления».
«Решение подлежит немедленному исполнению», — отметил собеседник издания.
По данным суда, бывший владелец компаний Леонид Смирнов, перерегистрировавший бизнес на американские Universal Beverage Company и Universal Company 2000, вывел за рубеж 1,379 млрд рублей через JPMorgan Chase, нарушая ограничения на отток капитала. Генпрокуратура установила, что переводы дробились на суммы менее 10 млн рублей и маскировались под выплаты дивидендов.
Напомним, что после национализации «Главпродукта» в октябре 2024 года Смирнов, по версии следствия, начал саботировать работу временной администрации, включая срыв поставок в зону СВО. Суд арестовал его счета, сохранив лишь 20% зарплаты, а также заморозил активы подконтрольных компаний, разрешив использовать средства только на текущие операционные расходы.