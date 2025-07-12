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Регион
12 июля, 06:42

Активы экс-владельца «Главпродукта» перешли государству по решению суда

Суд изъял активы владельца Главпродукта в доход государства за вывод капитала

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Московский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов «Главпродукта» в доход государства. Об этом сообщил источник «Ведомостей», знакомый с ходом процесса.

Государство конфискует активы Леонида Смирнова. Акционер обвиняется в уклонении от ограничений и незаконном выводе около 1,4 миллиарда рублей в американский банк JPMorgan Chase через схему «дробления».

«Решение подлежит немедленному исполнению», — отметил собеседник издания.

По данным суда, бывший владелец компаний Леонид Смирнов, перерегистрировавший бизнес на американские Universal Beverage Company и Universal Company 2000, вывел за рубеж 1,379 млрд рублей через JPMorgan Chase, нарушая ограничения на отток капитала. Генпрокуратура установила, что переводы дробились на суммы менее 10 млн рублей и маскировались под выплаты дивидендов.

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Король консервов: как сколотил состояние и почему всё потерял в России владелец «Главпродукта» Леонид Смирнов

Напомним, что после национализации «Главпродукта» в октябре 2024 года Смирнов, по версии следствия, начал саботировать работу временной администрации, включая срыв поставок в зону СВО. Суд арестовал его счета, сохранив лишь 20% зарплаты, а также заморозил активы подконтрольных компаний, разрешив использовать средства только на текущие операционные расходы.

Алиса Хуссаин
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