Активы экс-владельца «Главпродукта» перешли государству по решению суда

Московский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов «Главпродукта» в доход государства. Об этом сообщил источник «Ведомостей», знакомый с ходом процесса.

Государство конфискует активы Леонида Смирнова. Акционер обвиняется в уклонении от ограничений и незаконном выводе около 1,4 миллиарда рублей в американский банк JPMorgan Chase через схему «дробления».

«Решение подлежит немедленному исполнению», — отметил собеседник издания.

По данным суда, бывший владелец компаний Леонид Смирнов, перерегистрировавший бизнес на американские Universal Beverage Company и Universal Company 2000, вывел за рубеж 1,379 млрд рублей через JPMorgan Chase, нарушая ограничения на отток капитала. Генпрокуратура установила, что переводы дробились на суммы менее 10 млн рублей и маскировались под выплаты дивидендов.