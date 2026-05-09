За СССР воевал Гитлер, сын Мао и сын Страстной Пассионарии: такого вы точно не знали о Великой Отечественной Оглавление Рубен Ибаррури: пулемёт против танков Как сын Мао просился на смерть Как Ким Чен Ир стал Юрием Тот самый Гитлер, который воевал за нас Боец с фамилией Гитлер получил медаль «За отвагу», сын вождя Китая умолял отправить его на фронт, наследник испанской Пассионарии ходил на танки. Life.ru собрал яркие истории иностранцев, которые сражались за СССР.

Рубен Ибаррури: пулемёт против танков

В годы гражданской войны в Испании одним из активных лидеров республиканского движения была Долорес Ибаррури, которую в народе называли Пассионарией (в переводе с испанского — «Страстная»). В 1939 году она, как и многие испанские коммунисты, вместе со своим сыном Рубеном Руисом Ибаррури эмигрировала в СССР.

В СССР испанец получил образование и вскоре решил связать свою жизнь с военной службой. К началу Великой Отечественной войны он уже проходил подготовку в Красной армии. После нападения Германии на Советский Союз Рубен Ибаррури добился отправки на фронт. Для СССР участие сына знаменитой Пассионарии в боевых действиях имело большое значение: его пример демонстрировал международный характер борьбы против нацизма.

На фронте Рубен, дослужившийся к тому моменту до звания лейтенанта, сначала возглавил пулемётную роту, которая дислоцировалась в районе города Борисова Минской области. В своём первом бою Ибаррури и его солдаты в течение шести часов удерживали мост через реку Березина. После уничтожения последнего пулемёта подразделения он с выжившими воинами с гранатами бросился в атаку на немецкие танки. В том бою он получил тяжёлое ранение.

«Всего больше меня удручает то, что мне пришлось покинуть фронт, ибо у меня безумное желание уничтожить этих разбойников. Ещё раз говорю тебе, мама, что считаю для себя счастьем и гордостью иметь возможность сражаться в рядах великой и непобедимой Красной армии против жандарма человечества. Я уверен, что здесь он сломает себе зубы…» — писал Рубен своей матери в июле 1941 года. За мужество, проявленное на фронте, он был награждён орденом Красного Знамени.

Ранение, полученное в первые дни войны, привело к параличу руки. По этой причине Ибаррури был комиссован. Но отсиживаться в тылу 21-летний юноша не собирался, вернулся добровольцем и был направлен на Сталинградский фронт.

Летом 1942 года советские войска вели тяжёлые оборонительные бои на подступах к Сталинграду. Подразделение, в котором находился Ибаррури, оказалось в районе станции Котлубань. В ходе ожесточённых столкновений с немецкими войсками он проявил личное мужество и сумел организовать оборону позиции, несмотря на тяжёлую обстановку. Всего красноармейцам под командованием Ибаррури удалось отразить шесть атак противника.

Во время одного из боёв Рубен был серьёзно ранен: осколок попал в грудную клетку. Его эвакуировали в госпиталь, однако спасти молодого офицера врачи не смогли. Он скончался 3 сентября 1942 года в возрасте всего 22 лет. Гибель сына Пассионарии получила широкий международный резонанс. Советские газеты публиковали материалы о его подвиге как о примере самоотверженности иностранных добровольцев, вставших на защиту СССР.

За проявленное мужество Рубен Руис Ибаррури был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Кроме того, он был награждён орденом Ленина. Его имя долгое время сохранялось в советской исторической памяти: улицы, школы и пионерские отряды в разных городах СССР носили имя испанского добровольца.

Как сын Мао просился на смерть

Среди иностранных граждан, служивших в Красной армии в годы Великой Отечественной войны, особое место занимает Мао Аньин — сын первого председателя КНР Мао Цзэдуна.

Мао Аньин родился в 1922 году в Китае. Его детство прошло в условиях гражданской войны между коммунистами и сторонниками партии Гоминьдан. В 1930 году мать Мао-младшего была убита гоминьдановцами, в связи с чем Аньин вместе с братьями бежали в Шанхай, где они вынуждены были бродяжничать. В 1936 году Мао Цзэдун отправил своих детей в СССР, где они могли получить образование и находиться в безопасности. В Советском Союзе Мао Аньин жил под русским именем Сергей Маев.

В СССР он учился в интернациональных учебных заведениях для детей иностранных коммунистов. Молодой китаец быстро освоил русский язык, познакомился с советской культурой и проникся идеями социализма. После начала Великой Отечественной войны Мао Аньин принял для себя решение пойти на фронт. Советские власти первоначально относились к этому осторожно, поскольку сын китайского революционного лидера считался важной политической фигурой. Тем не менее вскоре ему разрешили пройти военную подготовку. Вероятно, этому поспособствовали письма Сталину.

Мао-младший трижды обращался к советскому вождю с просьбой направить его на фронт.

«Дорогой товарищ Сталин! Я — китайский юноша. В руководимой Вами Стране Советов проучился 5 лет. СССР я люблю так же, как люблю Китай. Я не могу смотреть, как германские фашисты топчут Вашу страну. Я хочу мстить за миллионы убитых советских людей. Я полон решимости идти на фронт. Пожалуйста, поддержите мою просьбу», — писал Мао-младший.

Мао Аньин обучался в военном училище, где изучал тактику, связь и основы командования подразделениями. Затем был направлен в Военную академию им. Фрунзе, по окончании которой ему было присвоено звание лейтенанта РККА. После учёбы Мао был назначен заместителем командира роты по работе с личным составом, служил в составе 2-го Белорусского фронта. Благодаря знанию русского и китайского языков он также выполнял функции переводчика и политического работника.

После окончания войны Мао Аньин вернулся в Китай, где продолжил работу в структурах Коммунистической партии Китая. Перед отъездом его принял лично Сталин, который подарил Мао-младшему наградной пистолет.

В 1950 году Мао Аньин отправился на корейскую войну в качестве политического сотрудника китайских добровольческих частей, помогавших Северной Корее. В ноябре того же года он погиб в результате американского авиаудара. За участие в корейской войне Мао Аньину было присвоено звание Героя КНДР.

Как Ким Чен Ир стал Юрием

Первый руководитель Северной Кореи Ким Ир Сен также связан с историей Великой Отечественной войны и Красной армии.

Ким Ир Сен родился в 1912 году в Корее, находившейся под японским колониальным управлением. Уже в молодости он включился в антияпонское сопротивление. В 1930-е годы Ким участвовал в партизанском движении в Маньчжурии, где действовали корейские и китайские коммунистические отряды. Партизаны регулярно нападали на японские гарнизоны, железные дороги и склады. Однако к концу десятилетия японская армия усилила давление на подполье и многие отряды были разгромлены.

В 1940 году Ким Ир Сен вместе с частью своих бойцов перешёл советскую границу и оказался на территории СССР. Советское руководство решило использовать корейских и китайских коммунистов для подготовки будущих операций против Японии. Кима направили в специальный лагерь под Хабаровском, где из иностранных бойцов формировались подразделения Красной армии.

Вскоре Ким Ир Сен получил звание капитана Красной армии и был включён в состав 88-й отдельной стрелковой бригады. Это подразделение имело особый статус: в нём служили китайские, корейские и советские военнослужащие, занимавшиеся разведкой, диверсионной подготовкой и изучением условий ведения войны на Дальнем Востоке. Советское командование рассматривало их как кадровую основу будущих антияпонских сил.

Во время пребывания на территории СССР у Ким Ир Сена родился сын, который в дальнейшем станет его преемником на посту лидера КНДР — Ким Чен Ир. При рождении он получил имя Юрий.

Во время Великой Отечественной войны основное внимание СССР было сосредоточено на борьбе против Германии, поэтому подразделение Ким Ир Сена не участвовало в боях на советско-германском фронте. Тем не менее офицеры 88-й бригады проходили интенсивную военную подготовку, изучали тактику Красной армии, методы разведки и организацию политической работы в войсках. Сам Ким активно сотрудничал с советскими военными инструкторами и постепенно завоевал доверие руководства.

В августе 1945 года Советский Союз вступил в войну против Японии. Началась Маньчжурская стратегическая операция — одно из крупнейших наступлений Красной армии на Дальнем Востоке. Советские войска разгромили Квантунскую армию Японии всего за несколько недель. Ким Ир Сен участвовал в этих событиях как офицер, связанный с советскими структурами, и вскоре был переброшен в освобождённую Северную Корею.

После капитуляции Японии именно советская администрация сыграла ключевую роль в формировании новых органов власти на севере Корейского полуострова. Ким Ир Сен оказался удобной фигурой для Москвы: он имел опыт партизанской борьбы, прошёл советскую подготовку и был полностью лоялен СССР. В 1948 году он возглавил КНДР и стал одним из самых влиятельных политиков Восточной Азии.

Тот самый Гитлер, который воевал за нас

История Семёна Гитлера считается одной из самых необычных страниц Великой Отечественной войны. Советский солдат с фамилией, полностью совпадавшей с фамилией лидера нацистской Германии, стал участником борьбы против Третьего рейха. Его биография долгое время оставалась малоизвестной, однако позже привлекла внимание историков и журналистов именно из-за этого парадоксального совпадения.

Семён Гитлер родился в начале XX века на территории современной Хмельницкой области Украины. В то время фамилия Гитлер встречалась среди некоторых еврейских семей в южных районах Российской империи. До войны Семён жил обычной жизнью советского гражданина, работал и не был связан с политикой.

После нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года Семён Гитлер был мобилизован в Красную армию. Он оказался в составе подразделений, оборонявших южные рубежи СССР. Уже в первые месяцы войны советские войска столкнулись с тяжёлыми поражениями, однако многие бойцы проявляли исключительное мужество в оборонительных боях.

Наиболее известным эпизодом в биографии Семёна Гитлера стала оборона Одессы. В 1941 году немецкие и румынские войска пытались захватить город, имевший стратегическое значение для контроля над Чёрным морем. Во время одного из боёв Семён, служивший пулемётчиком, прикрывал отход своего подразделения. Несмотря на массированный огонь противника, он продолжал вести стрельбу и сумел уничтожить большое количество наступающих солдат.

В сентябре 1941 года Гитлер был награждён медалью «За отвагу». В представлении к награде говорилось: «Будучи наводчиком станкового пулемёта, товарищ Гитлер за 8 суток непрерывного боя метким огнём своего пулемёта уничтожил сотни солдат противника. При наступлении на высоту 174,5 Гитлер огнём станкового пулемёта поддерживал наступление стрелкового взвода. Однако противник, зайдя с тыла, окружил взвод и рассеял его. В это время товарищ Гитлер, оставшись один и будучи уже раненым, не растерялся и продолжал вести огонь, пока не израсходовал все патроны. Затем оставил позицию и скрытно полз по территории, занятой врагом, более 10 километров. Вместе с пулемётом возвратился в часть».

В дальнейшем Семён Гитлер продолжал служить на Южном фронте. В 1942 году был участником боёв за Севастополь. В июле того же года Гитлер погиб во время одного из сражений.

В дальнейшем родственники Семёна Гитлера, по некоторым данным, решили изменить фамилию, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, став Гитлевыми.

Авторы Альмир Хабибуллин