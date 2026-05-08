Китай применил над Южно-Китайским морем Су-30МКК с российскими ракетами

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая провёл учения над Южно-Китайским морем, задействовав российские истребители. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Для сопровождения бомбардировщиков H-6L были привлечены самолёты дальнего действия Су-30МКК, которые несли российские ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 с активным радиолокационным наведением. В паре с ними работали отечественные противокорабельные YJ-91, а бомбардировщики оснащались крылатыми ракетами YJ-12 для сдерживания крупных кораблей.

Издание напоминает, что на момент закупки в 2004 году Су-30МКК был самым передовым истребителем Китая. Несмотря на то что сейчас он начинает уступать место новейшим разработкам вроде J-35, эти машины продолжают оставаться в боевом строю.