91-летнему отцу Леонида Агутина вызвали врачей из-за боли в груди

Агутин-старший пожаловался на резкие боли в груди и затруднённое дыхание. К нему вызвали медиков. Врачи осмотрели Николая Петровича и провели диагностику. Как утверждает Mash, его могут госпитализировать.

Николай Агутин — советский и российский музыкант, певец, композитор и поэт-песенник. В разные годы он выступал на эстраде, работал с музыкальными коллективами и занимался организацией концертов. Широкой публике он также известен как отец Леонида Агутина: сам артист не раз рассказывал, что Николай Петрович с детства был для него важной фигурой в музыке и фактически помог сформировать интерес к сцене. В 2020 году Агутин-старший тяжело перенёс коронавирус и проходил лечение в больнице.