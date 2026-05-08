91-летнему отцу Леонида Агутина вызвали врачей из-за боли в груди
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Отцу Леонида Агутина, 91-летнему Николаю Агутину, стало плохо в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Агутин-старший пожаловался на резкие боли в груди и затруднённое дыхание. К нему вызвали медиков. Врачи осмотрели Николая Петровича и провели диагностику. Как утверждает Mash, его могут госпитализировать.
Николай Агутин — советский и российский музыкант, певец, композитор и поэт-песенник. В разные годы он выступал на эстраде, работал с музыкальными коллективами и занимался организацией концертов. Широкой публике он также известен как отец Леонида Агутина: сам артист не раз рассказывал, что Николай Петрович с детства был для него важной фигурой в музыке и фактически помог сформировать интерес к сцене. В 2020 году Агутин-старший тяжело перенёс коронавирус и проходил лечение в больнице.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.