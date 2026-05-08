Путин присвоил Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России
Алексей Маклаков. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста артисту Московского театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить почетные звания: «заслуженный артист Российской Федерации» Маклакову Алексею Константиновичу — артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», — говорится в сообщении.
Алексей Маклаков, получивший сегодня звание заслуженного артиста РФ, известен зрителям по роли старшего прапорщика Шматко в популярном сериале «Солдаты», кроме того он снимался в «Ночном дозоре», «Майоре Громе» и множестве других проектов. За плечами актёра также работа в театре и эстрадное творчество. В начале хода сообщалось, что у него проблемы со здоровьем, но Маклаков опроверг слухи о недомогании. Артист опубликовал в соцсети свежее фото из столичной подземки, заверив поклонников, что с ним всё в полном порядке и поводов для беспокойства нет.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.