Коллектив РСПП получил орден «За доблестный труд» по указу Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Российского союза промышленников и предпринимателей орденом «За доблестный труд». Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной промышленности и укрепление экономического потенциала Российской Федерации наградить Орденом «За доблестный труд» коллектив… «Российский союз промышленников и предпринимателей», — говорится в указе.

Ранее Путин подписал указ о награждении артиста театра «Современник» Александра Хованского государственной наградой. Заслуженный артист России получил медаль «За труды в культуре и искусстве». Награда присуждена Хованскому за вклад в развитие культуры и искусства.