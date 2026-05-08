Николай Лукашенко приехал в Москву вместе с отцом на празднование Дня Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с ним в российскую столицу приехал его сын Николай, сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

По его словам, сын президента Белоруссии традиционно сопровождает отца во время официальных визитов. Также журналист обратил внимание, что в этот раз не заметил присутствия собаки Лукашенко по кличке Умка.

Ранее во время переговоров в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин заявил о фиксируемых позитивных тенденциях в российской экономике. Глава государства отметил, что в последние месяцы в экономике РФ наблюдаются улучшения.