Бельгия пообещала передать Украине 53 самолёта F-16 к 2029 году

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что королевство планирует передать Украине все оставшиеся у страны 53 истребителя F-16. Об этом сообщил журнал Vif.

По словам главы военного ведомства, поставки растянутся до 2029 года. Первые семь самолётов Киев должен получить в 2026-м, однако четыре из них будут непригодны для полётов и предназначены только для обучения.

При этом бельгийские власти признали, что Украина до сих пор не получила от Брюсселя ни одного F-16, несмотря на обещания прежнего правительства начать поставки ещё в 2024 году.

Как отмечает Vif, задержка связана с проблемами поставок американских F-35, которые Бельгия закупила для замены собственного устаревшего парка F-16. Часть нынешних истребителей уже практически выработала ресурс.

Ранее сообщалось, что шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала передать Украине ещё в 2023 году, до сих пор не поставлены. Два самолёта уже больше года в ремонте в Бельгии, а остальные четыре признаны технически неисправными и разобраны на запчасти.