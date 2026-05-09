Четырёхвековой дуб и кактусы: Как спасали растения в годы блокады Ленинграда

Яблоня маньчжурская, которой почти 150 лет, до сих пор хранит память о войне — в годы блокады Ленинграда рядом с ней разорвалась бомба. Тогда, в ноябре 1941-го, за одну ночь погибла вся тропическая коллекция, а выжившие кактусы сотрудники спасали как могли: наиболее теплолюбивых несли домой, отогревали буржуйками, лечили обморожения и присыпали толчёным углём. В оранжереях тем временем выращивали овощи и лекарственные растения.

Блокадные огороды разбили по всему Ленинграду — на Исаакиевской площади, Марсовом поле, в садах Русского музея. Например, в Летнем саду капусту, свёклу и морковь высаживали даже в виде бордюров, пытаясь сохранить художественность. Статуи бережно прятали в землю в деревянных футлярах. Более 300 деревьев не дожили до Победы, но ни одно не ушло на дрова.

В Михайловском саду пионеры со своим учителем приходили лечить растения: с кисточками на шестах и вёдрами известки дезинфицировали раны на стволах и собирали ветки. В Летнем саду чудом сохранился почти четырёхвековой дуб, а недалеко от него растёт маленький саженец, посаженный детьми войны, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».