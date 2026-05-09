Брекоткин из «Уральских пельменей» объяснил ностальгию зумеров по старому ТВ

Комик Дмитрий Брекоткин, известный по шоу «Уральские пельмени», объяснил, почему сегодня все ностальгируют по старому телевизионному контенту и персонажам. По его мнению, дело в «профдефиците». Артист провёл параллель с блатным жаргоном: тем, кто его создавал, не хватало образования, чтобы придумать новые слова, поэтому брали старые, но вкладывали в них другой смысл.

Примерно то же самое происходит сейчас с бесконечными перезапусками фильмов, сериалов и шоу. Юморист отказался считать это деградацией, однако отметил, что современные авторы не могут придумать ничего принципиально нового, поэтому берут великие картины прошлого, перерабатывают их под сегодняшние реалии, наполняют современным юмором и используют новые технологии.

«Получается новое прочтение, но всё равно, как по мне, так вторичное. Хотя, опять же, я не специалист по кинематографу, не такой активный зритель», — подчеркнул шоумен в беседе с Леди Mail.

