Главком сухопутных войск Мордвичёв впервые командует Парадом Победы

На Красной площади проходит парад в честь 81-й годовщины Победы. Торжественным маршем впервые командует главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Андрей Мордвичёв.

Генерал-полковник занял этот пост менее года назад. 22 мая 2025 года министр обороны Андрей Белоусов лично представил нового руководителя личному составу и вручил ему штандарт.

На этой должности офицер сменил генерала армии Олега Салюкова. Предшественника Мордвичёва 15 мая назначили заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

До нынешнего назначения военачальник командовал группировкой «Центр» в зоне спецоперации. За успешное выполнение боевых задач он удостоен звания Героя России.

Сам парад стал первым для генерал-полковника в статусе главкома. Ранее в разные годы строем на главной площади страны управляли другие высшие офицеры вооружённых сил.