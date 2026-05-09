Министр обороны Андрей Белоусов принимает Парад Победы в Москве
На Красной площади в Москве проходит парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принимает парад министр обороны России Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов принимает парад Победы в Москве. Видео © Life.ru
Министр обороны приехал на Красную площадь на открытой машине — с 2019 года для этого используют кабриолеты российской марки Aurus. Он был в строгом чёрном костюме.
Командующим парадом впервые в этой роли выступает главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых сил РФ Андрей Мордвичёв. Сегодня в параде задействованы тысячи военнослужащих. На трибунах — ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, Герои России и приглашённые гости.
На Красной площади в Москве начался парад в честь 81-й годовщины Победы. Торжественная церемония стартовала в 10 утра по московскому времени. На параде выступит президент Владимир Путин. В Кремле заранее назвали его речь «очень важной» и сказали, что её с нетерпением ждёт весь мир.
Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.
Обложка © Life.ru