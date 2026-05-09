9 мая, 07:15

Министр обороны Андрей Белоусов принимает Парад Победы в Москве

На Красной площади в Москве проходит парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принимает парад министр обороны России Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов принимает парад Победы в Москве.

Министр обороны приехал на Красную площадь на открытой машине — с 2019 года для этого используют кабриолеты российской марки Aurus. Он был в строгом чёрном костюме.

Командующим парадом впервые в этой роли выступает главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых сил РФ Андрей Мордвичёв. Сегодня в параде задействованы тысячи военнослужащих. На трибунах — ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, Герои России и приглашённые гости.

Путин и иностранные лидеры поднялись на трибуну перед Парадом Победы

На Красной площади в Москве начался парад в честь 81-й годовщины Победы. Торжественная церемония стартовала в 10 утра по московскому времени. На параде выступит президент Владимир Путин. В Кремле заранее назвали его речь «очень важной» и сказали, что её с нетерпением ждёт весь мир.

Наталья Афонина
