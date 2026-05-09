На параде в честь 81-й годовщины Победы по Красной площади впервые прошёл расчёт военнослужащих КНДР. Об этом сообщает корреспондет Life.ru.

Северокорейские воины уже проявили себя в боях: они участвовали в освобождении Курской области от украинских формирований, демонстрируя мужество и высокий профессионализм. Их заслуги ранее отмечал президент России Владимир Путин.

Проход военного контингента КНДР по брусчатке главной площади страны стал символическим жестом дружбы и союзничества. Подробности взаимодействия армий пока не раскрываются.