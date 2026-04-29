«Пекин в курсе»: Востоковед заявил, что летний план РФ и КНДР станет сюрпризом для Запада

НАТО накачивает Украину оружием и обсуждает размещение ядерных боеголовок у границ России, поэтому визит российских представителей в КНДР — не просто дипломатический жест, а важный сигнал, особенно с учётом того, что инициатива о посылке северокорейского контингента исходила именно из Пхеньяна. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал востоковед Константин Асмолов.

Западные журналисты, несмотря на разговоры об «изоляции Москвы», отмечают, что именно Россия, Китай и Северная Корея сегодня диктуют повестку в самом динамичном регионе. Асмолов пояснил, что это довольно редкая ситуация, ведь в КНДР поехали спикер ГД Вячеслав Володин и глава МО РФ Андрей Белоусов.

«Два официальных визита высокого ранга. Если визит Володина — инициатива нашей стороны, то приглашение военной делегации исходило из Пхеньяна. В западной пропаганде часто звучит тезис, что Россия «вымаливает» помощь, но на деле инициативы, включая отправку северокорейского контингента, шли от КНДР. Пекин в курсе», — отметил эксперт.

По его словам, ближайшее лето может преподнести сюрпризы, которые на Западе даже не закладывали в сценарии.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что Северная Корея намерена полностью поддерживать линию Москвы на защиту суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Он также выразил уверенность в победе России в «справедливой и священной борьбе» и напомнил, что ровно год назад совместные действия двух стран привели к разгрому украинских формирований, вторгшихся в Курскую область.