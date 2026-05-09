День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 07:52

В Москве завершился Парад Победы на Красной площади

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади.

Торжественная церемония началась в 10:00 по московскому времени, центральным событием стало выступление Владимира Путина — в Кремле заранее подчеркнули, что речь будет очень важной и её оправданно ждал весь мир. На трибунах за происходящим наблюдали ветераны, участники СВО, Герои России и зарубежные гости — среди них президент Республики Сербской Синиша Каран, назвавший присутствие на параде большой честью, а 9 Мая — великим и объединяющим праздником.

Шествие открылось торжественным выносом Знамени Победы ротой почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Затем по брусчатке прошли парадные расчёты различных родов войск, курсанты военных училищ и военнослужащие из КНДР. Кульминацией программы стала воздушная часть: пилотажные группы окрасили небо над столицей в цвета российского триколора.

«Наше дело – правое!» Life.ru публикует полное видео выступления Путина на Параде Победы
«Наше дело – правое!» Life.ru публикует полное видео выступления Путина на Параде Победы

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • День Победы
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar