В Москве завершился Парад Победы на Красной площади
Обложка © ТАСС / Zuma
Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади.
Торжественная церемония началась в 10:00 по московскому времени, центральным событием стало выступление Владимира Путина — в Кремле заранее подчеркнули, что речь будет очень важной и её оправданно ждал весь мир. На трибунах за происходящим наблюдали ветераны, участники СВО, Герои России и зарубежные гости — среди них президент Республики Сербской Синиша Каран, назвавший присутствие на параде большой честью, а 9 Мая — великим и объединяющим праздником.
Шествие открылось торжественным выносом Знамени Победы ротой почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Затем по брусчатке прошли парадные расчёты различных родов войск, курсанты военных училищ и военнослужащие из КНДР. Кульминацией программы стала воздушная часть: пилотажные группы окрасили небо над столицей в цвета российского триколора.
