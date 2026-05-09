9 мая, 08:08

Захарова назвала свои любимые песни Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о своих любимых песнях Победы. По словам дипведомства, она не может выделить лишь одну композицию. Есть несколько произведений, которые всегда сопровождают её: они хранятся в телефоне, и она помнит каждую строчку текста.

Прежде всего Захарова упомянула «День Победы». Эта песня оказалась связана для неё с личной историей. Стихи к песне написал поэт Владимир Харитонов, чей сын трудился в том же департаменте, что и представитель внешнеполитического ведомства.

Второй значимой мелодией стала «Нам нужна одна победа», известная также как «Десятый наш десантный батальон». Композицию Булат Окуджава создал для художественной картины Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».

«Я считаю, что, вообще, это особый класс мировой культурынаши отечественные песни Победы, или песни военных лет, по-разному их называют», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

