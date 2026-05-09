Вскидывали руки и хвалились наградами фюрера: Названы четыре странности в поведении нацистов в день капитуляции

Служба внешней разведки обнародовала архивные документы о подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии. В сборник вошла шифртелеграмма от 10 мая 1945 года за подписью агента «Пётр». Донесение всего на пяти страницах фиксирует детали исторической процедуры в берлинском Карлсхорсте.

Согласно тексту, немецкую делегацию доставили из Реймса на британском самолёте в сопровождении американского майора. Всё время до вызова в зал представители рейха держались обособленно от союзников.

Разведчик описал четыре странности в действиях побеждённых, пишет сайт MK.ru. Во-первых, военные демонстрировали нацистскую атрибутику. Фельдмаршал Кейтель приветствовал присутствующих поднятием руки «по фашистскому образцу» и с гордостью говорил о золотом значке — личном подарке Гитлера.

Во-вторых, высшие чины сразу после краха делились планами о будущем. Они сообщили, что правительство во главе с Дёницем находится во Фленсбурге. Кейтель также упомянул разговор с Эйзенхауэром о необходимости немедленно отправить солдат в сельское хозяйство, чтобы обеспечить продовольственную базу.

Третьим наблюдением агента стал необычный комплимент Красной Армии от фельдмаршала. Военачальник дважды подчеркнул, что только немецкий и русский народы перенесли тяготы боев, тогда как англичане и американцы почти не пострадали.

Четвертый эпизод касался союзников. Советский генерал Серов попросил американцев задержать немцев в самолете до окончания церемонии с почетным караулом. Представители США ответили отказом, попросив сделать это силами советских офицеров, поскольку «им не хотелось портить отношения с немцами».