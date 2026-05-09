Министр обороны Белоусов поздравил военных с Днём Победы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов обратился к действующим военнослужащим и ветеранам в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующий приказ главы военного ведомства цитирует пресс-служба.

Министр назвал нынешних защитников наследниками поколения победителей. По его словам, они с честью исполняют гражданский и воинский долг в зоне спецоперации.

Глава Минобороны подчеркнул, что военнослужащие мужественно противостоят неонацизму. Они надёжно обеспечивают безопасность страны и её национальные интересы.

Белоусов напомнил, что дата 9 мая 1945 года навеки останется символом величия, героизма и единства советского народа. Это знак торжества справедливости и добра.

Он добавил, что в ведомстве свято чтят память о жертвах Великой Отечественной войны. Живущие преклоняют головы перед бессмертным подвигом тех, кто отстоял независимость Родины на фронте и в тылу.

Самоотверженность и сила духа предков, по мнению министра, являются примером беззаветной любви к Отчизне. Эти качества навсегда останутся ориентиром для новых поколений.