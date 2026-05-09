Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали на Параде Победы в Москве

Новейшую российскую зенитно-ракетную систему С-500 «Прометей» показали в трансляции Парада Победы на Красной площади.

Диктор во время движения машин заявил, что комплекс обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей. Новинка стала одним из самых ожидаемых элементов механизированной колонны.

Ранее о появлении этой техники в войсках рассказывали в Министерстве обороны. В декабре начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил о формировании в Воздушно-космических силах первого соединения, укомплектованного «Прометеями».

С-500 «Прометей» (индекс 55Р6М «Триумфатор-М») — это российская зенитная ракетная система (ЗРС) нового поколения. Комплекс разработан концерном ВКО «Алмаз-Антей». Его ключевая особенность — принцип раздельного поражения баллистических и аэродинамических целей. В декабре 2024 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил о завершении формирования первого полка, вооружённого С-500, подчеркнув, что система способна выполнять задачи стратегической противоракетной обороны.