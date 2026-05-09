В Бурятии в День Победы прошёл телемост между участниками спецоперации и узником нацистского концлагеря Леонидом Синегрибовым. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Связь организовало региональное отделение «Единой России». Собеседником бойцов 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской ордена Суворова и Кутузова бригады стал почётный гражданин региона, в детстве прошедший нацистские концлагеря.

В разговоре Синегрибов сравнил события 1940-х годов и сегодняшнего дня.

«Сегодня фашизм вновь поднял голову. Жители Курска, Белгорода и моей родной Брянщины переживают налёты, бомбардировки, прячут детей в подвалы. Это очень страшно. Мы победили фашизм в 45-м, мы побеждаем его и сегодня», — сказал он.

В ответ военнослужащие из Бурятии заверили, что делают всё для победы. «Для нас большая радость — видеть, что дома все хорошо. Ради этого мы и сражаемся», — отметили они.

Леонид Синегрибов 30 лет в одиночку издает газету «Судьба». Издание публикует реальные истории малолетних узников фашизма.