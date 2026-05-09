В Петербурге проходит шествие «Бессмертного полка»

В Петербурге по Невскому проспекту проходит шествие «Бессмертного полка». Колонна стартовала от площади Александра Невского. Тысячи горожан идут по главной магистрали с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

На Невском звучат песни военных лет. Люди с георгиевскими лентами на груди держат флаги и снимки близких. В акции задействованы ветераны специальной военной операции, юнармейцы и волонтёры.

Головную часть шествия возглавляет ретроавтомобиль, на котором размещена Звезда города-героя Ленинграда в защитном боксе. Далее следует знаменная группа с флагами России, Санкт-Петербурга и копией Знамени Победы. За ними несут 10 штандартов фронтов Красной Армии.

В строю находится губернатор Александр Беглов. Он идет вместе с остальными участниками масштабной акции.

В 2024 году мероприятие не проводили в очном формате из соображений безопасности. Основной упор сделали на онлайн и трансляцию снимков ветеранов на городских мультимедийных экранах. Виртуальный марш продлился до 12 мая, также прошли автопробеги, мотопробеги и флешмобы.

В 2025 году «Бессмертный полк» проследовал от Площади Восстания до Дворцовой площади и собрал более 1,1 млн жителей. Люди несли портреты фронтовиков, тружеников тыла и погибших на СВО.