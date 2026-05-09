Сын ветерана СВО из Тувы поступил в кадетское училище после встречи с Путиным

11-летний Доржу-Маадыр из Тувы, рассказавший Владимиру Путину о своей мечте стать кадетом, был зачислен в Кызыльское президентское кадетское училище и уже показывает высокие результаты в учёбе. Об этом ТАСС сообщил рассказал его отец Буян Донгак.

Решение о зачислении школьника было оформлено приказом министра обороны. Сейчас ребёнок успешно обучается и, по словам семьи, получает оценки «отлично» по всем предметам. Особые успехи он демонстрирует в математике, где занял первое место на конкурсе «Гранит науки».

В семье отмечают, что мальчик хотел бы вновь встретиться с президентом России, чтобы лично поблагодарить его и пожать руку. Во время той встречи глава государства общался с детьми бойцов СВО и представителями молодёжных организаций, фотографировался с ними и пожимал им руки.

Отец мальчика, Буян Донгак, является ветераном специальной военной операции и награждён государственными наградами, включая медаль Жукова.

Ранее во время встречи с представителями коренных малочисленных народов России Владимир Путин пообщался с юным участником, который занимается созданием мультфильмов, и обменялся с ним жестом «дай пять» после совместного фотографирования. Обращаясь к мальчику, президент поинтересовался его успехами и поддержал начинающего автора, отметив его способности.