«Молодец!» Путин «дал пять» мальчику-мультипликатору на встрече с коренными народами

Президент России Владимир Путин после встречи с представителями коренных малочисленных народов страны во время общего фото обменялся жестом «дай пять» с мальчиком, который создаёт мультфильмы. Его слова и кадры трогательного общения передаёт корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Правда, у тебя получается? Молодец!» — сказал Путин юному дарованию на мероприятии, которое прошло 30 апреля на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые».

Участники встречи отреагировали на реакцию президента аплодисментами. Сам мальчик, судя по видео, остался доволен вниманием главы государства. Путин регулярно проводит встречи с коренными народами, обсуждая вопросы сохранения их культуры, традиционного образа жизни и поддержки талантливой молодёжи. На этот раз разговор зашёл в том числе о детском творчестве.

