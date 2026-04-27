Путин поцеловал в лоб юную гимнастку и пожелал успехов

Президент Владимир Путин поцеловал в лоб юную гимнастку, пожелав ей и ровесницам успехов в спорте. Кадры, снятые во время посещения российским лидером школы олимпийского резерва имени Рахлина в Петербурге, публикует корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин.

Владимир Путин чмокнул в лоб гимнастку. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Семь лет занимаешься гимнастикой? А сколько тебе лет?» — спросил президент у спортсменки.

Та ответила, что ей десять. Президент рассмеялся, поцеловал девочку в лоб и пожелал ей и всем остальным гимнасткам успехов.