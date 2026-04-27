Путин поцеловал в лоб юную гимнастку и пожелал успехов
Владимир Путин.
Президент Владимир Путин поцеловал в лоб юную гимнастку, пожелав ей и ровесницам успехов в спорте. Кадры, снятые во время посещения российским лидером школы олимпийского резерва имени Рахлина в Петербурге, публикует корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин.
Владимир Путин чмокнул в лоб гимнастку.
«Семь лет занимаешься гимнастикой? А сколько тебе лет?» — спросил президент у спортсменки.
Та ответила, что ей десять. Президент рассмеялся, поцеловал девочку в лоб и пожелал ей и всем остальным гимнасткам успехов.
В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург президент Владимир Путин посетил Школу олимпийского резерва имени своего первого наставника по дзюдо Анатолия Рахлина, где понаблюдал за тренировочным процессом. Глава государства вручил орден Почёта коллективу городской федерации дзюдо, а также наградил сына легендарного тренера Михаила Рахлина, ныне возглавляющего эту организацию.
