Путин назвал 9 Мая праздником Великой Победы советского народа
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поздравил парламентариев с наступающим Днём Победы. Об этом он заявил на заседании Совета законодателей.
«Поздравляю с Днём парламентаризма и, конечно, с наступающим праздником — праздником Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сказал президент. Завершая выступление, глава государства поблагодарил депутатов за их работу и поддержку.
Ранее Владимир Путин пожелал успехов кандидатам на выборах в Госдуму. По его словам, процесс должен полностью отражать волю народа, и только так эти выборы будут по-настоящему легитимными.
Ключевые события внутренней политики — в разделе «Политика России» на Life.ru.