Путин назвал 9 Мая праздником Великой Победы советского народа

Президент России Владимир Путин поздравил парламентариев с наступающим Днём Победы. Об этом он заявил на заседании Совета законодателей.

«Поздравляю с Днём парламентаризма и, конечно, с наступающим праздником — праздником Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сказал президент. Завершая выступление, глава государства поблагодарил депутатов за их работу и поддержку.