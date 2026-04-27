Путин: Итоги выборов в Госдуму-2026 должны полностью отражать волю народа

Президент Владимир Путин заявил, что итоги предстоящих в сентябре 2026 года выборов в Госдуму должны быть абсолютно легитимными. Выступая на Совете законодателей в Санкт-Петербурге, глава государства подчеркнул, что результаты голосования обязаны в полной мере отражать волю граждан.

«Предвыборная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом, чтобы её итоги были прозрачными, достоверными и, безусловно, легитимными, отражали бы волю наших людей», — сказал Путин.