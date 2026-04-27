Путин: Итоги выборов в Госдуму-2026 должны полностью отражать волю народа
Владимир Путин.
Президент Владимир Путин заявил, что итоги предстоящих в сентябре 2026 года выборов в Госдуму должны быть абсолютно легитимными. Выступая на Совете законодателей в Санкт-Петербурге, глава государства подчеркнул, что результаты голосования обязаны в полной мере отражать волю граждан.
«Предвыборная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом, чтобы её итоги были прозрачными, достоверными и, безусловно, легитимными, отражали бы волю наших людей», — сказал Путин.
Он отметил, что это требование «чрезвычайно важно всегда», но в текущих условиях приобретает особое значение. По словам президента, именно честные выборы создают устойчивую платформу для власти и позволяют принимать своевременные и необходимые решения в интересах народа.
Осенью в России состоятся выборы новых депутатов Госдумы, впервые в них примут участие жители четырёх новых регионов. Президент Владимир Путин заявил, что выборы пройдут в непростых условиях, а внешние противники попытаются использовать любую возможность для раскола, но все эти попытки будут пресечены. Владимир Путин заявил, что существуют риски попыток дестабилизации общества со стороны внешних сил, и подготовка к их предотвращению ведётся уже сейчас.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.