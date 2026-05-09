«Я плачу!»: Айза обратилась к фанатам после пластики в Южной Корее

Бывшая жена рэпера Гуфа, блогер Айза Лилуна-Ай, снова легла под нож. На этот раз она полетела в Южную Корею — к хирургам, которые работают с к-поп звёздами. Блогерша приехала в Сеул и сделала подтяжку лица.

Уже на следующий день ей сняли повязки, и она вышла на связь с подписчиками в слезах — от счастья.

«Я плачу от счастья, я просто в шоке! Посмотрите на меня, это второй день после операции, посмотрите, как я выгляжу! У меня не висят брыли эти стрёмные. После такой операции, после такого мини-лифтинга, можно дальше, когда я буду стареть, делать ещё раз, он не вредит. Синяки и отёки есть, но их не видно», — рассказала Айза.

По словам блогера, она искала хирурга, который создаёт чёткий овал лица. Операция обошлась примерно в 900 тысяч рублей. Айза жалеет не о деньгах, а о том, что полгода самостоятельно изучала рынок, а потом поняла, что надо было сразу обращаться в агентство.

«Фото работ они не выставляют. Всё очень строго и сложно! Каждому иностранцу нужно агентство, которое встречает тебя в аэропорту и за руку водит по всем врачам. И клиенты не платят агентству, ему платит государство и сами клиники», — рассказала телеведущая.

Это не первая операция Айзы. В начале 2010-х она увеличила грудь, потом удалила импланты, затем снова корректировала форму. Всего, по её словам, у неё было около девяти операций — большинство на груди. В 2024 году в Москве она делала уменьшение и подтяжку груди без имплантов. В разное время она также делала ринопластику и подтяжку бровей, хотя многие подписчики критиковали, считая это лишним. Помимо операций, Айза регулярно делает уколы, бьюти-капельницы и аппаратные процедуры.

