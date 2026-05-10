Путин: Попытки ассоциации Киева с ЕС послужили началом ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки ассоциации Киева с Евросоюзом послужили началом сложившейся сейчас ситуации на Украине. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Ведь понимаете, что вот мы сейчас переживаем всё, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? С отступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Москва пыталась обсуждать это с европейской стороной, указывая на различные правила и нормы в ЕС и России.

«Мы им говорили: «Послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно в ваших странах, в Евросоюзе и в России». Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. И невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил журналистам, что от Украины до сих пор не поступало никаких предложений по обмену военнопленными. Он подчеркнул, что Россия сразу поддержала инициативу президента США Дональда Трампа и рассчитывает на то, что украинская сторона в данном случае всё же на неё отреагирует.