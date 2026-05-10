Израиль построил секретную базу в соседней стране и обстрелял её любопытных военных

Израиль создал тайный военный объект в иракской пустыне для поддержки воздушной кампании против Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и другие осведомлённые источники, база была построена незадолго до начала войны США и Израиля против Исламской Республики 28 февраля.

Объект располагался в отдалённом районе западной пустыни Ирака, которая идеально подходит для скрытых операций из-за редконаселённости и огромных размеров. На базе разместились израильские силы специального назначения, а также спасательные команды, готовые к эвакуации сбитых пилотов.

В начале марта секретный объект оказался на грани разоблачения. Местный пастух сообщил иракским властям о необычной активности в этом районе, включая полёты вертолётов. Иракские военные на бронированных Humvee выдвинулись для проверки.

Израильские силы нанесли авиаудары по приближающимся иракским подразделениям, чтобы не допустить обнаружения базы. В результате обстрела один иракский солдат погиб, двое получили ранения.

«Эта безрассудная операция была проведена без координации и одобрения», – цитирует WSJ заявление заместителя командующего иракским командованием совместных операций Каиса аль-Мухаммадави в адрес израильского удара.

По данным газеты, Соединённые Штаты знали о существовании базы, но напрямую в атаках на иракских военных не участвовали. Ирак позднее направил жалобу в ООН, первоначально возложив ответственность за удары на Вашингтон.

Необходимость в создании такого объекта была продиктована географией. Расстояние от израильской территории до целей в Иране составляет около 1600 км, и база в иракской пустыне служила логистическим хабом, сокращавшим время реакции.

Ранее Life.ru писал, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф обсудили с премьер-министром Катара возможность заключения сделки с Ираном для прекращения войны.