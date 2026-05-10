ФНС оштрафовала блогера Варламова* на 13 млн рублей за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба выписала штраф блогеру Илье Варламову*. Сумма взыскания составила 13 миллионов рублей из-за задолженности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). ФНС также заблокировала счета провинившегося, пишет Baza.

В начале мая в Арбитраж Москвы поступил иск от блогера к ФНС. Заявитель требовал признать незаконным постановление о наказании за невыплату сборов.

Варламов* полагает, что взыскание в размере 13 млн рублей по задолженности по НДФЛ ему назначили неправомерно. В ведомстве же уверены: блогер сознательно избегал исполнения фискальных обязательств.

Ситуация с ограничениями развивалась поэтапно. Сперва Варламову* перекрыли доступ к счетам, а в мае 2025-го вдобавок оштрафовали на 2 тысячи рублей. Этот относительно небольшой платёж он к настоящему моменту так и не совершил.

Любопытно, что на сегодняшний день в России у публичной персоны не осталось работающих бизнес-структур. Тем не менее статус индивидуального предпринимателя за ним сохраняется, как и деятельность, связанная с рекламой.

Стоит напомнить, что ранее Варламова* заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Тогда суд также назначил ему взыскание свыше 99,5 млн рублей за уклонение от обязанностей иноагента и публикацию ложных сведений о Вооружённых силах.

Сейчас блогер пытается добиться пересмотра налоговых претензий в инстанции. Дальнейшее развитие спора будет зависеть от аргументов сторон, представленных в суде.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.