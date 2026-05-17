Кабмин направил 1,8 млрд рублей на ремонт дорог после паводков в трёх регионах

Правительство России выделило 1,8 миллиарда рублей на ремонт дорог после паводков в Забайкальском крае, Оренбургской и Омской областях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства пойдут на восстановление дорожного полотна, повреждённого паводками в период с 2022 по 2024 годы. Речь идёт об инфраструктуре регионального, межмуниципального и местного значения.

В правительстве подчеркнули, что это позволит продолжить ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Там также обратили внимание на состояние транспортной сети в целом.

На заседании в четверг Мишустин заявил о большом влиянии дорожной отрасли на экономику страны, удобство и безопасность граждан. Глава кабинета министров призвал постоянно уделять внимание этой теме.

Напомним, в 2024 году сильнейшее наводнение охватило 64 региона России, но самый серьёзный удар пришелся на Оренбургскую область, где 5 апреля прорвало дамбу в Орске. Причинами стали ошибки в проектировании и нарушения при эксплуатации сооружения. Вода в реке Урал поднялась до 12 метров, затопив в одном только Оренбуржье более 32,6 тысячи жилых домов. Исторические максимумы паводка также зафиксировали в Курганской и Тюменской областях, а всего по стране было подтоплено свыше 49 тысяч домов.