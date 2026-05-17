Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 08:49

Кабмин направил 1,8 млрд рублей на ремонт дорог после паводков в трёх регионах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство России выделило 1,8 миллиарда рублей на ремонт дорог после паводков в Забайкальском крае, Оренбургской и Омской областях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства пойдут на восстановление дорожного полотна, повреждённого паводками в период с 2022 по 2024 годы. Речь идёт об инфраструктуре регионального, межмуниципального и местного значения.

В правительстве подчеркнули, что это позволит продолжить ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Там также обратили внимание на состояние транспортной сети в целом.

На заседании в четверг Мишустин заявил о большом влиянии дорожной отрасли на экономику страны, удобство и безопасность граждан. Глава кабинета министров призвал постоянно уделять внимание этой теме.

Напомним, в 2024 году сильнейшее наводнение охватило 64 региона России, но самый серьёзный удар пришелся на Оренбургскую область, где 5 апреля прорвало дамбу в Орске. Причинами стали ошибки в проектировании и нарушения при эксплуатации сооружения. Вода в реке Урал поднялась до 12 метров, затопив в одном только Оренбуржье более 32,6 тысячи жилых домов. Исторические максимумы паводка также зафиксировали в Курганской и Тюменской областях, а всего по стране было подтоплено свыше 49 тысяч домов.

В Дагестане подсчитали предварительный ущерб наводнения: повреждено 7 тысяч домов
В Дагестане подсчитали предварительный ущерб наводнения: повреждено 7 тысяч домов

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Паводки в России
  • Происшествия
  • Оренбургская область
  • Омская область
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar