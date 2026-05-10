Минтранс: Авиаперевозки на юге России полностью восстановлены

Авиасообщение в южным регионах России восстановлено в полном объёме. Об этом сообщили в оперативном штабе, созданном на базе Минтранса.

В 9:00 по московскому времени отменили ранее введённые ограничения. Теперь управление движением самолётов идёт без каких-либо ограничений по транзиту и пропускной способности.

Пассажиропоток набирает обороты. За предыдущие сутки, 9 мая, выполнили 441 рейс, услугами перевозчиков воспользовались 63,8 тысячи человек.

По данным на 08:30 мск текущего дня в плане регулярных перевозок значится 277 рейсов в обе стороны из аэропортов юга России. Отмен зафиксировано не было.

С начала сегодняшнего дня выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров. Полёты проходят в штатном режиме.

Контроль за обстановкой ведут специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора. Специальный штаб под руководством заместителя председателя Правительства РФ Виталия Савельева не прекращает мониторинг до 12 мая.

Напомним, ранее небо над югом России было закрыто из-за удара по административному зданию филиала «Аэронавигации Юга России», который привёл к параличу работы аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Минеральных Водах и Сочи. Около 14 тысяч пассажиров оказались заблокированы в терминалах в ожидании рейсов. Позже авиасообщение начало постепенно возобновляться.