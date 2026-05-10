Крупный пожар охватил завод по переработке пластика в штате Теннесси

На американском заводе по переработке пластика Sigma Renew 360 в городе Генри (штат Теннесси) вспыхнул сильный пожар. О происшествии рассказал местный телеканал News Channel 5.

Пожар на заводе по переработке пластика Sigma Renew 360 в штате Теннесси.

Возгорание началось на улице. Полиция округа объяснила, что сотрудники предприятия сжигали поддоны. Это обычный рабочий процесс, но в тот день ситуацию изменил ветер, из-за которого пламя перешло на постройки.

На тушение стянули порядка 100 единиц техники. С воздуха помогал вертолёт. Пожарным удалось оперативно остановить распространение огня.

С территории объекта эвакуировали восемь человек. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Шериф округа Генри обратился к местному населению. Жителям рекомендовали не выходить из домов без необходимости. Особый призыв касался людей с заболеваниями дыхательной системы.

Информации о точных масштабах ущерба пока не поступало. На месте продолжают работать экстренные службы.

