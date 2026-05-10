День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 10:01

Испания эвакуирует пассажиров поражённого хантавирусом лайнера MV Hondius

Испания эвакуирует пассажиров лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса. Обложка © Х / RTVC

Испания эвакуирует пассажиров лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса. Обложка © Х / RTVC

У берегов Тенерифе началась эвакуация пассажиров круизного лайнера MV Hondius после выявленной вспышки хантавируса на борту. К операции подключились несколько стран, организовав вывоз своих граждан. Об этом сообщило агентство Reuters.

Судно MV Hondius пришвартовалось у острова Тенерифе, после чего испанские медики поднялись на борт для финальной проверки и координации эвакуации. Первыми с лайнера выводят граждан Испании. Их доставляют небольшими группами на берег с помощью лодок, затем автобусами направляют в аэропорт. Оттуда военный самолёт перевезёт их в Мадрид без контакта с общественностью.

К процессу эвакуации подключились также Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, США, Великобритания и Нидерланды. Эти страны направили специальные рейсы для вывоза своих граждан.

Норовирус поразил 115 человек на лайнере США «Карибская принцесса»
Норовирус поразил 115 человек на лайнере США «Карибская принцесса»

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины через Южную Атлантику, произошла вспышка хантавируса (штамм Andes), в результате которой погибли три пассажира. По данным ВОЗ и CDC, этот вирус обычно передается человеку от грызунов, однако в данном случае, предположительно, имела место редкая передача от человека к человеку при длительном тесном контакте на борту. По состоянию на 10 мая 2026 года лайнер прибыл на Тенерифе (Канарские острова), где началась эвакуация и репатриация пассажиров; власти подёркивают, что ни у кого из остающихся на борту нет симптомов, а риск для местного населения оценивается как низкий.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Испания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar