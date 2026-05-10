Испания эвакуирует пассажиров поражённого хантавирусом лайнера MV Hondius

У берегов Тенерифе началась эвакуация пассажиров круизного лайнера MV Hondius после выявленной вспышки хантавируса на борту. К операции подключились несколько стран, организовав вывоз своих граждан. Об этом сообщило агентство Reuters.

Судно MV Hondius пришвартовалось у острова Тенерифе, после чего испанские медики поднялись на борт для финальной проверки и координации эвакуации. Первыми с лайнера выводят граждан Испании. Их доставляют небольшими группами на берег с помощью лодок, затем автобусами направляют в аэропорт. Оттуда военный самолёт перевезёт их в Мадрид без контакта с общественностью.

К процессу эвакуации подключились также Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, США, Великобритания и Нидерланды. Эти страны направили специальные рейсы для вывоза своих граждан.

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины через Южную Атлантику, произошла вспышка хантавируса (штамм Andes), в результате которой погибли три пассажира. По данным ВОЗ и CDC, этот вирус обычно передается человеку от грызунов, однако в данном случае, предположительно, имела место редкая передача от человека к человеку при длительном тесном контакте на борту. По состоянию на 10 мая 2026 года лайнер прибыл на Тенерифе (Канарские острова), где началась эвакуация и репатриация пассажиров; власти подёркивают, что ни у кого из остающихся на борту нет симптомов, а риск для местного населения оценивается как низкий.